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Украинский диетолог: В реванше Лопес нокаутирует Ломаченко
Мнение профессионала
Украинский спортивный диетолог Александр Фока, который готовил Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) к первому бою с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО), высказался о потенциальном реванше.
"Если будет реванш, то, думаю, что Теофимо нокаутирует его. С Джервонтой тоже может быть очень опасный бой. Оптимальный вариант – это Хэйни.
Думаю, что прежнего Василия мы уже больше не увидим, так как он становится старше, а папа хоть и гениальный аналитик и стратег, но не сможет кардинальным образом поменять что-то в подготовке.
Я думаю, что для Ломаченко хорошим вариантом с финансовой точки зрения был бы бой с возрастным Пакьяо.
К сожалению, не все знают, сколько в обычной жизни весит Василий и сколько он сбрасывает. Знаю, что Василий очень тяжело и неправильно гоняет вес", - сказал Фока.
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