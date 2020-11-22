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Каллум Смит: У меня есть все, чтобы победить Альвареса
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBA Каллум Смит (27-0, 15 КО) рассказал, что уверен в своей победе над чемпионом по версии WBC Franchise Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:
"Я думаю, что стилистически меня сложно превзойти. Нет сомнений, что Альварес лучший в среднем дивизионе, но в суперсреднем весе много больших парней. Я довольно большой парень и у меня есть все навыки, чтобы победить Сауля.
Тактически и стилистически у меня есть все, чтобы победить в этом поединке. Думаю, так оно и будет" - сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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