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Каллум Смит: У меня есть все, чтобы победить Альвареса

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Каллум Смит: У меня есть все, чтобы победить Альвареса
UA-Футбол
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Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBA Каллум Смит (27-0, 15 КО) рассказал, что уверен в своей победе над чемпионом по версии WBC Franchise Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Я думаю, что стилистически меня сложно превзойти. Нет сомнений, что Альварес лучший в среднем дивизионе, но в суперсреднем весе много больших парней. Я довольно большой парень и у меня есть все навыки, чтобы победить Сауля.

Тактически и стилистически у меня есть все, чтобы победить в этом поединке. Думаю, так оно и будет" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн высказался о бое Альварес - Смит.

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В статье: Сауль Альварес Каллум Смит
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