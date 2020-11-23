Тайсон заговорил о выставочных боях против Джошуа, Фьюри и Уайлдера

Майк Тайсон 28 ноября проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.

Тайсон не хочет останавливаться на этом и планирует еще несколько выставочных боев против топ-боксеров современности – Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

"Они великолепные бойцы – и они могут сделать так много для общества.

Сражайтесь со мной в выставочных боях – большая часть дохода пойдет на благотворительность для людей, которые отчаянно нуждаются в этом.

Хочу, чтобы мои бои называли выставочными. В них нет обид, но есть благотворительность", - сказал Тайсон в интервью BT Sport.