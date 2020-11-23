  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон заговорил о выставочных боях против Джошуа, Фьюри и Уайлдера
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон заговорил о выставочных боях против Джошуа, Фьюри и Уайлдера

Бокс
(1 голосов)

«Железный Майк» вошел во вкус

Тайсон заговорил о выставочных боях против Джошуа, Фьюри и Уайлдера
Новина українською

Майк Тайсон 28 ноября проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.

Тайсон не хочет останавливаться на этом и планирует еще несколько выставочных боев против топ-боксеров современности – Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

"Они великолепные бойцы – и они могут сделать так много для общества.

Сражайтесь со мной в выставочных боях – большая часть дохода пойдет на благотворительность для людей, которые отчаянно нуждаются в этом.

Хочу, чтобы мои бои называли выставочными. В них нет обид, но есть благотворительность", - сказал Тайсон в интервью BT Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...