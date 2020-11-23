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Тайсон заговорил о выставочных боях против Джошуа, Фьюри и Уайлдера
«Железный Майк» вошел во вкус
Майк Тайсон 28 ноября проведет 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса. На кону в поединке двух легенд будет стоять титул WBC Frontline Battle Belt.
Тайсон не хочет останавливаться на этом и планирует еще несколько выставочных боев против топ-боксеров современности – Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
"Они великолепные бойцы – и они могут сделать так много для общества.
Сражайтесь со мной в выставочных боях – большая часть дохода пойдет на благотворительность для людей, которые отчаянно нуждаются в этом.
Хочу, чтобы мои бои называли выставочными. В них нет обид, но есть благотворительность", - сказал Тайсон в интервью BT Sport.
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