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Лопес может провести бой в Австралии
Все ради дополнительной прибыли
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) может вернуться на ринг в апреле 2021 года в бою с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО), сообщает BoxingScene.
По информации источника, промоутер Лопеса Боб Арум заинтересован в проведении поединка в Сиднее или Мельбурне. Это связано с тем, что во времена пандемии коронавируса в Австралии боксерские поединки проходят при частично заполненных трибунах, в то время как в Лас-Вегасе боксеры дерутся без болельщиков.
Ожидается, что бой Лопес-Камбоссос будет организован в Мельбурне, поскольку там проживает большая диаспора греков, а у претендента есть греческие корни.
Теофимо Лопес в последнем бою сенсационно единогласным решением судей остановил Василия Ломаченко и захватил все титулы в легком весе.
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