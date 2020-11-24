Лопес может провести бой в Австралии

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) может вернуться на ринг в апреле 2021 года в бою с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососсом (19-0, 10 КО), сообщает BoxingScene.

По информации источника, промоутер Лопеса Боб Арум заинтересован в проведении поединка в Сиднее или Мельбурне. Это связано с тем, что во времена пандемии коронавируса в Австралии боксерские поединки проходят при частично заполненных трибунах, в то время как в Лас-Вегасе боксеры дерутся без болельщиков.

Ожидается, что бой Лопес-Камбоссос будет организован в Мельбурне, поскольку там проживает большая диаспора греков, а у претендента есть греческие корни.

Теофимо Лопес в последнем бою сенсационно единогласным решением судей остановил Василия Ломаченко и захватил все титулы в легком весе.