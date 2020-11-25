Промоутер намекнул, кто станет следующим соперником Усика

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social рассказал, с кем Александр Усик (18-0, 13 КО) может встретиться в следующем году.

"Считаю, что Дэниел Дюбуа и Джо Джойс оба достойны со временем стать претендентами на чемпионский титул. Но им нужно несколько побед, чтобы закрепить свой статус.

Победитель вполне может встретиться с Александром Усиком и побороться за вакантный титул чемпиона мира. Очень интересно посмотреть этот поединок в субботу", - сказал Хирн.

Усик является официальным претендентом на титул WBO, но действующий чемпион мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в новом году предпочитает провести денежный бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).