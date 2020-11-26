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Тайсон: Марадона был одним из моих героев

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«Железный Майк» отреагировал на печальные новости

Тайсон: Марадона был одним из моих героев
Новина українською

Накануне в 60-летнем возрасте скончался Диего Марадона – у легендарного футболиста остановилось сердце.

"Марадона, "Рука Бога", покинул нас. В 1986 году мы оба стали чемпионами. Нас с ним сравнивали.

Он был одним из моих героев, был моим другом. Я относился к нему с огромным уважением. Мне будет его по-настоящему не хватать", - написал Майк Тайсон в Твиттере.

Тайсон 28 ноября после 15-летнего перерыва возобновит карьеру в выставочном 8-раундовом бою против Роя Джонса.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как Диего Марадона в 1996 году провел боксерский поединок.

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В статье: Диего Марадона Майк Тайсон
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