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Тайсон: Марадона был одним из моих героев
«Железный Майк» отреагировал на печальные новости
Накануне в 60-летнем возрасте скончался Диего Марадона – у легендарного футболиста остановилось сердце.
"Марадона, "Рука Бога", покинул нас. В 1986 году мы оба стали чемпионами. Нас с ним сравнивали.
Он был одним из моих героев, был моим другом. Я относился к нему с огромным уважением. Мне будет его по-настоящему не хватать", - написал Майк Тайсон в Твиттере.
The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas— Mike Tyson (@MikeTyson) November 25, 2020
Тайсон 28 ноября после 15-летнего перерыва возобновит карьеру в выставочном 8-раундовом бою против Роя Джонса.
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