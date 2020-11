Тайсон: Марадона был одним из моих героев

Накануне в 60-летнем возрасте скончался Диего Марадона – у легендарного футболиста остановилось сердце.

"Марадона, "Рука Бога", покинул нас. В 1986 году мы оба стали чемпионами. Нас с ним сравнивали.

Он был одним из моих героев, был моим другом. Я относился к нему с огромным уважением. Мне будет его по-настоящему не хватать", - написал Майк Тайсон в Твиттере.

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas