  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон - Джонс. Возвращение легенды. Прогноз на бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон - Джонс. Возвращение легенды. Прогноз на бой

Бокс
(2 голосов)

Битва великих

Тайсон - Джонс. Возвращение легенды. Прогноз на бой
UA-Футбол
Новина українською

29 ноября, около 5 утра по киевскому времени, состоится долгожданное возвращение Тайсона в ринг. 54-летний Железный Майк в 8-раундовом (каждый раунд будет длиться 2 минуты) поединке будет боксировать против Роя Джонса (51 год). Легендарный чемпион и сейчас находится в отличной форме, аналитики Parimatch отдают ему предпочтение в этом поединке, сейчас у Тайсона солидные 65% на победу.

Тайсон - Джонс. Возвращение легенды. Прогноз на бой - изображение 1

Тут стоит отметить, что Джонс завершил карьеру не так давно, в 2018 году. Тогда как Тайсон не боксировал в профи уже 15 лет. Недавно Майк заявил, что ради этого боя он сбросил 45 килограмм, а его подготовка была такой же серьезной, когда он тренировался перед титульными боями.

Несмотря на то, что это будет выставочный поединок, боксеры заработают на нем солидные гонорары. Рой Джонс, например, получит около 10 миллионов долларов за сам бой и столько же заработает за счет продаж трансляций. Кстати, недавно боксер Андре Уорд заявил, что однажды Джонс отказался от боя с Тайсоном, когда мог заработать 40 миллионов долларов. У Тайсона фиксированный гонорар - $10 млн, который он намерен пожертвовать на благотворительность.

Всего Тайсон планирует провести несколько поединков. Майк возвращается, чтобы подарить болельщикам настоящее шоу. Причем касается это не только боев. За подготовкой легенды фанаты постоянно следят в соцсетях. Тайсон тренируется с максимальной самоотдачей, причем иногда ему помогают и другие звезды. Например, однажды он провел занятие с теннисисткой Сереной Уильямс. Что же касается Роя Джонса, то он, судя по всему, сделает ставку на скорость. Накануне он опубликовал видео, в котором продемонстрировал, насколько быстро может боксировать. Так что можно не сомневаться, что нас ждет настоящее зрелище.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Прогнозы Рой Джонс
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...