Тайсон - Джонс. Возвращение легенды. Прогноз на бой

29 ноября, около 5 утра по киевскому времени, состоится долгожданное возвращение Тайсона в ринг. 54-летний Железный Майк в 8-раундовом (каждый раунд будет длиться 2 минуты) поединке будет боксировать против Роя Джонса (51 год). Легендарный чемпион и сейчас находится в отличной форме, аналитики Parimatch отдают ему предпочтение в этом поединке, сейчас у Тайсона солидные 65% на победу.

Тут стоит отметить, что Джонс завершил карьеру не так давно, в 2018 году. Тогда как Тайсон не боксировал в профи уже 15 лет. Недавно Майк заявил, что ради этого боя он сбросил 45 килограмм, а его подготовка была такой же серьезной, когда он тренировался перед титульными боями.

Несмотря на то, что это будет выставочный поединок, боксеры заработают на нем солидные гонорары. Рой Джонс, например, получит около 10 миллионов долларов за сам бой и столько же заработает за счет продаж трансляций. Кстати, недавно боксер Андре Уорд заявил, что однажды Джонс отказался от боя с Тайсоном, когда мог заработать 40 миллионов долларов. У Тайсона фиксированный гонорар - $10 млн, который он намерен пожертвовать на благотворительность.

Всего Тайсон планирует провести несколько поединков. Майк возвращается, чтобы подарить болельщикам настоящее шоу. Причем касается это не только боев. За подготовкой легенды фанаты постоянно следят в соцсетях. Тайсон тренируется с максимальной самоотдачей, причем иногда ему помогают и другие звезды. Например, однажды он провел занятие с теннисисткой Сереной Уильямс. Что же касается Роя Джонса, то он, судя по всему, сделает ставку на скорость. Накануне он опубликовал видео, в котором продемонстрировал, насколько быстро может боксировать. Так что можно не сомневаться, что нас ждет настоящее зрелище.