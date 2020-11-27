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Отец Тайсона Фьюри хочет провести бой с Майком Тайсоном

Бокс
(1 голосов)

Джон спятил

Отец Тайсона Фьюри хочет провести бой с Майком Тайсоном
Новина українською

Отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывший кулачный боец Джон Фьюри хочет провести бой с Майком Тайсоном.

"Знаю точно, что Майк не будет в лучшей форме чем я. Тайсон был великим чемпионом – лучшим в истории. Если кто-то будет близок к победе над Тайсоном Фьюри в эту эпоху, то это лишь он. У Майка Тайсона в свои 53 года больше шансов, чем у Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

Мне бы хотелось побоксировать с ним, поскольку я большой, сильный - и это все, что нужно. Он уже не в лучшей форме, а я? Моим преимуществом является то, что я жил правильно", - приводит слова Джона портал The Sun.

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В статье: Тайсон Фьюри
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