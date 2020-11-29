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Скандальная ничья со странным привкусом: Майк Тайсон и Рой Джонс расписали мировую
Бой ветеранов закончился ничьей
В ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе на арене Staples Centre состоялся выставочный бой двух легенд бокса, ветеранов Майка Тайсона и Роя Джонса.
Бой, которого ждали еще в начале тысячелетия, состоялся с опозданием почти в 17 лет. Однако, его результат вероятно был прогнозируемый.
Оба боксера вышли на ринг мотивированными и действительно хотели сражаться, но в силу тех или иных обстоятельств подарить действительно яркий бой они не смогли. Оба неплохо двигались (как для своих лет), Тайсон больше пресcинговал соперника, Джонс действовал на отходах, однако действительно яркого матча с большим количеством ударов болельщики так и не дождались.
В итоге счет судей только подтвердил "выставочность" происходящего - 76-76; 79-73 (Т), 80-76 (Д).
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