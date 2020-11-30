Голота, который 20 лет назад сбежал с ринга, хочет взять реванш у Тайсона

На прошлой неделе Майк Тайсон в Лос-Анджелесе провел выставочный бой против Роя Джонса. Судьи насчитали боевую ничью, с которой Тайсон согласился, несмотря на то что именно он весь бой был агрессором в ринге.

Тайсон заинтересован в новых выставочных боях – и у него уже есть потенциальный соперник. Речь о поляке Анджее Голоте, который в 2000 году в поединке с Майком с позором сбежал с ринга после двух неполных раундов.

"Я реально могу выйти на бой против Тайсона. И для подготовки мне надо совсем немного времени, не больше 2 месяцев. Без проблем. Нет, я точно не шучу", - сказал Голота в интервью Sport.pl.

Анджей Голота завершил карьеру в 2013 году. Сейчас экс-претенденту на титул чемпиона мира в супертяжелом весе 52 года.