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Атлас: Лидеры супертяжелого веса разгромят Тайсона

Бокс
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Тренер не верит в сказку

Атлас: Лидеры супертяжелого веса разгромят Тайсона
Новина українською

Майк Тайсон на прошлой неделе впечатлил своей формой в выставочном бою с Роем Джонсом. Джордж Форман даже предположил, что в 54 года «Железный Майк» мог бы побить его рекорд и стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

Экс-тренер Александра Гвоздика категорически не согласен с мнением Формана.

"Тайсон против нынешних лидеров супертяжелого веса? Это была бы насмешка и разгром за один раунд.

Мощь остается, это показал Джордж Форман, но скорость, тайминг и рефлексы уходят.

Всегда есть возможность поймать Тайсона, когда он сближается", - заявил Атлас в интервью USA Today.

Сам Майк Тайсон предпочитает провести еще несколько выставочных боях, о настоящем возвращении на ринг бывший абсолютный чемпион мира не говорит.

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В статье: Майк Тайсон Тедди Атлас
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