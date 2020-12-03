Даглас спустя 30 лет готов дать реванш Тайсону

В 1990 году Бастер Даглас в Японии сенсационно нокаутировал Майка Тайсона и стал новым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Боксеры так и не провели реванш. Теперь же, когда Тайсон вернулся на ринг в выставочном бою с Роем Джонсом, его обидчик заявил о готовности провести бой-реванш.

"Мне никогда не предлагали реванш. Конечно, я бы поприветствовал такую возможность. Будучи профессиональным бойцом все эти годы и по-прежнему весьма хорошо себя чувствуя, ты всегда ощущаешь, что не сказал последнего слова в ринге и способен еще на один бой", - заявил Даглас.

Бастер Даглас завершил профессиональную карьеру в 1999 году. Сейчас ему 60 лет.