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Даглас спустя 30 лет готов дать реванш Тайсону

Бокс
(1 голосов)

Сомнительное заявление

Даглас спустя 30 лет готов дать реванш Тайсону
Новина українською

В 1990 году Бастер Даглас в Японии сенсационно нокаутировал Майка Тайсона и стал новым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Боксеры так и не провели реванш. Теперь же, когда Тайсон вернулся на ринг в выставочном бою с Роем Джонсом, его обидчик заявил о готовности провести бой-реванш.

"Мне никогда не предлагали реванш. Конечно, я бы поприветствовал такую возможность. Будучи профессиональным бойцом все эти годы и по-прежнему весьма хорошо себя чувствуя, ты всегда ощущаешь, что не сказал последнего слова в ринге и способен еще на один бой", - заявил Даглас.

Бастер Даглас завершил профессиональную карьеру в 1999 году. Сейчас ему 60 лет.

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В статье: Майк Тайсон Бастер Дуглас
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Источник:
Vringe.com

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