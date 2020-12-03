Усик: Ломаченко – сумасшедший со своими тараканами в голове

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Позже выяснилось, что украинец выходил на ринг с серьезной травмой плеча.

«Почему он не отменил бой? Это характер.

Это сумасшедший мужик со своими тараканами в голове. В этом и проявляется воинство, характер и все остальное.

Можно действительно сделать шаг назад, посмотреть какая ситуация, чтобы потом оттолкнуться и сделать шаг вперед. Но не знаю. Я как-то слишком не углублялся в это, сильно не интересовался. Не очень хотелось бы ворошить это.

Он сильный парень. Заживет плечо, он продолжит трудиться. Если нужно сделать какой-то круг, провести пару боев – я считаю, что нужно делать. Нельзя останавливаться, нужно трудиться, а у него с этим все в порядке.

Реванш с Лопесом? Я в это верю. Это вообще все очень интересно. Это интересно раскрутить с финансовой точки зрения. Очень хотелось бы посмотреть реванш. Я думаю, что реванш будет», - сказал Усик в интервью своему каналу на YouTube.