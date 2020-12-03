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Тайсон Фьюри просит убрать своё имя из списка номинантов на награду BBC
Он и так король
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри попросил BBC убрать своё имя из списка номинантов на спортивную награду SPOTY по итогам 2020 года. Своё обращение он опубликовал на странице в "Инстаграме".
"Привет, это Тайсон Фьюри, цыганский король, это сообщение для BBC Sport по поводу SPOTY award. Пожалуйста, удалите меня из своего списка, так как я народный чемпион и не нуждаюсь в проверке или каких-либо наградах. Я знаю, кто я и что сделал в спорте.
Я испытываю любовь к людям, которая для меня дороже всех наград мира. Все, кто поддерживает меня, не голосуйте", — написал Фьюри под небольшим видео.
Предыдущее появление Фьюри в шорт-листе премии в 2015 году вызвало споры. Более 100 000 человек подписали петицию с призывом исключить боксёра из списка номинантов из-за серии его откровенных комментариев о гомофобии и абортах.
В 2018 году исключение Тайсона из окончательного списка после его ничьей с Деонтеем Уайлдером вызвало критику со стороны боксёров, в том числе его тогдашнего тренера Бена Дэвисона, который назвал это решение "позором".
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