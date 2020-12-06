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Тарас Шелестюк: Я хотел бы провести бой с Спенсом

Бокс
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Тарас Шелестюк: Я хотел бы провести бой с Спенсом
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) бросил вызов чемпиону мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF Эррол Спенсу (27-0, 21 КО) после его победы над Дэнни Гарсией (36-3, 21 КО). Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Я хотел бы провести бой со Спенсом. Украина против США. Это будет очень зрелищный поединок.

Сегодня Дэнни не хотел драться с Эрролом" - написал он.

Напомним, что ранее президент WBC говорил о возможности организации боя Спенс - Альварес.

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В статье: Тарас Шелестюк Эррол Спенс
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