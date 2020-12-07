Гассиев: У Усика своя дорога, а у меня своя

Первая встреча Александра Усика (17-0, 13 КО) и Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) состоялась в июле 2018 года в финале Суперсерии – украинец выиграл бой единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Наши пути с Сашей разошлись, у него своя дорога, а у меня своя. Если сложится так, что бой состоится, только ринг покажет, как бой пройдёт.

Бой Усика с Чисорой? Не весь бой смотрел, но отрывки видел – мне очень понравилось. Для Саши это был хороший тест, и он его прошел.

Главная и самая сильная сторона Усика – его любительская школа. Есть боксёры физически сильные, но они не могут донести удар до него. Александр их за счет школы выигрывает. Может, Усик наберет мощности, хотя и без этого он может побеждать", - сказал Гассиев.