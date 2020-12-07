Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гассиев: У Усика своя дорога, а у меня своя
Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) высказался о возможном реванше с украинцем
Первая встреча Александра Усика (17-0, 13 КО) и Мурата Гассиева (27-1, 20 КО) состоялась в июле 2018 года в финале Суперсерии – украинец выиграл бой единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
"Наши пути с Сашей разошлись, у него своя дорога, а у меня своя. Если сложится так, что бой состоится, только ринг покажет, как бой пройдёт.
Бой Усика с Чисорой? Не весь бой смотрел, но отрывки видел – мне очень понравилось. Для Саши это был хороший тест, и он его прошел.
Главная и самая сильная сторона Усика – его любительская школа. Есть боксёры физически сильные, но они не могут донести удар до него. Александр их за счет школы выигрывает. Может, Усик наберет мощности, хотя и без этого он может побеждать", - сказал Гассиев.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
Популярное сейчас
- Три очка между четвёртым и девятым местами. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Каким будет путь в Катар для Украины? АУДИО трансляция жеребьевки квалификации на ЧМ-2022
- Фола не было! Юрий Максимов возмущен судейством Екатерины Монзуль
- Джошуа: Я бы поставил деньги, что моим соперником будет Усик, а не Фьюри
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО