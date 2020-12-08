Хэй: Поражение Джошуа от Руиса – лучшее, что произошло в карьере Энтони

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй считает, что у Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) есть большое преимущество над Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), ведь на профи-ринге он уже сталкивался с поражением и успешно вернулся после неудачи.

"Думаю, что то поражение, которое Джошуа потерпел в июне 2019 года от Энди Руиса, – лучшее, что произошло в его карьере. Думаю, что именно теперь он станет тем бойцом, которым всегда хотел быть. И все благодаря тому, что он попробовал на вкус горечь поражения. И это ему не понравилось.

Фьюри в последний раз проигрывал очень давно еще в любителях. Много-много лет прошло с тех пор. А Джошуа вспомнил этот вкус совсем недавно. Думаю, это даст ему небольшое преимущество. Знаю, это звучит безумно. Но именно это ему должно помочь. На этот раз он не будет полагаться исключительно на свои природные данные. Он захочет быть уверенным в победе", - сказал Хэй.

Ожидается, что Джошуа и Фьюри в 2021 году проведут сразу два боя. Не исключено, что победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.