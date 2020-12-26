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Британский промоутер: Усик рубанет Джошуа, я это четко знаю

Бокс
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Вот такой прогноз на бой

Британский промоутер: Усик рубанет Джошуа, я это четко знаю
UA-Футбол
Новина українською

Известный британский промоутер, глава компании Siesta Boxing Promotions Альберт Сиеста рассказал, кто по его мнению является фаворитом в поединке Усик - Джошуа. Соответствующее заявление он озвучил в эфире своего шоу:

"Я бы очень хотел, чтобы это был Александр Усик. Он фаворит в этом бою для меня 60 на 40.

Усик проникнет внутрь и рубанет Джошуа, я это четко знаю, он другого уровня боксер" - сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал о боксерах, с которыми хочет провести поединок.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Альберт Сиеста
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