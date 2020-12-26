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Британский промоутер: Усик рубанет Джошуа, я это четко знаю
Вот такой прогноз на бой
Известный британский промоутер, глава компании Siesta Boxing Promotions Альберт Сиеста рассказал, кто по его мнению является фаворитом в поединке Усик - Джошуа. Соответствующее заявление он озвучил в эфире своего шоу:
"Я бы очень хотел, чтобы это был Александр Усик. Он фаворит в этом бою для меня 60 на 40.
Усик проникнет внутрь и рубанет Джошуа, я это четко знаю, он другого уровня боксер" - сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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