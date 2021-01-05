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Джошуа о бое с Фьюри: Усик умный – он отойдет в сторону

Бокс
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Посмотрим, что произойдет на самом деле

Джошуа о бое с Фьюри: Усик умный – он отойдет в сторону
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в 2021 году должен провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО), но не исключено, что два британца не смогут определить абсолютного чемпиона мира, поскольку Джошуа может потерять титул WBO из-за отказа драться с обязательным претендентом из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Думаю, что Усик отойдет в сторону и позволит бою с Фьюри случиться.

Мы связывались с его менеджерами. Усик умный человек, и он поймет масштаб ситуации.

Бой с Фьюри – это вызов для меня. Я уважаю Фьюри, он много сделал. Но я хочу бросить себе вызов. И если это будет с Тайсоном Фьюри за титул WBC, я пообещаю вам, что я пойду по этому пути. Я воспользуюсь этой возможностью обеими руками и обеими ногами", - цитирует Джошуа BoxingScene.

Энтони Джошуа ожидает, что бой с Тайсоном Фьюри состоится не позднее июня 2021 года.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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