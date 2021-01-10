  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес прокомментировал возможный поединок против Комбососа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес прокомментировал возможный поединок против Комбососа

Бокс
(1 голосов)

Все решают деньги

Теофимо Лопес прокомментировал возможный поединок против Комбососа
UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал свой возможный поединок против австралийца Джорджа Комбососа (19-0, 10 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Думаю, что это прекрасный шанс, не только для Комбососа, но и для жителей Австралии, и для нас. Это возможность, которой мы готовы и хотим воспользоваться. Но если они хотят, чтобы король приехал к ним - нужно заплатить. Думаю, так будет правильно. Очень круто выиграть у соперника на его территории в присутствии 40-50 тыс. зрителей. Это закроет рот всем тем, кто сомневается" - сказал он.

Напомним, что ранее IBF санкционировали поединок Лопес - Комбосос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Теофимо Лопес Джордж Комбосос-младший
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...