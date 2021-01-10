Теофимо Лопес прокомментировал возможный поединок против Комбососа

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал свой возможный поединок против австралийца Джорджа Комбососа (19-0, 10 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Думаю, что это прекрасный шанс, не только для Комбососа, но и для жителей Австралии, и для нас. Это возможность, которой мы готовы и хотим воспользоваться. Но если они хотят, чтобы король приехал к ним - нужно заплатить. Думаю, так будет правильно. Очень круто выиграть у соперника на его территории в присутствии 40-50 тыс. зрителей. Это закроет рот всем тем, кто сомневается" - сказал он.