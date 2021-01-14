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Команда Джойса поставила Усику ультиматум

Бокс
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Команда Джойса поставила Усику ультиматум
Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO в 2021 году может выйти на бой с Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), но все идет к тому, что украинец будет вынужден встретиться с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за временный титул, поскольку Джошуа настроен провести объединительный бой против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

У Джойса хотят как можно скорее решить вопрос с Усиком. Менеджер британца Сэм Джонс призвал промоутеров Александра обозначить свои планы.

"Мы дали Усику две недели, потому что Джо хочет провести бой в апреле.

Хотим сразиться с Усиком, даже если на кону будет промежуточный титул.

Джо будет аутсайдером, его спишут со счетов, но мы уверены, что он остановит Усика", - цитирует Джонса Sky Sports.

Усик – Джойс: битва нокаутов. ВИДЕО

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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