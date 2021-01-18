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Апперкот против Кличко: Джошуа назвал 10 лучших секунд своей карьеры. ВИДЕО

Бокс
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Этот бой будут помнить и через 20 лет

Апперкот против Кличко: Джошуа назвал 10 лучших секунд своей карьеры. ВИДЕО
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Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) для DAZN вспомнил 10 лучших секунд своей карьеры. Разумеется, британец выделил мегафайт против Владимира Кличко, который состоялся в апреле 2017 года на 90-тысячной арене Уэмбли в Лондоне.

В том бою Джошуа впервые в карьере побывал в нокдауне, но в 11-м раунде поймал украинского ветерана мощным апперкотом и добил до отмашки судьи.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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