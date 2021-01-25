Райан Гарсия анонсировал бой с Пакьяо

Райан Гарсиа (21-0, 18 КО) в Instagram объявил, что его следующим соперником станет чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (59-7-2, 36 КО).

"Для меня огромная честь разделить ринг с легендарным Пакьяо. И я всегда буду уважать всё то, чего ты добился в ринге и за пределами ринга. Пускай победит сильнейший", - написал Гарсия.

Райан Гарсия в последнем бою нокаутировал Люка Кэмпбелла. Мэнни Пакьяо не выходил на ринг с июля 2019 года, когда разобрался с Китом Турманом.