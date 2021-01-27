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Владимир Кличко испытал себя зимней рыбалкой
Легендарный украинец активно проводит свободное время
Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко в Instagram рассказал о своем походе на зимнюю рыбалку. К слову, без улова знаменитый боксер не остался.
"Наконец-то – зима!
Кстати о выносливости. Попробуйте поймать рыбу температуре -20 ° C или -4 градусах по Фаренгейту.
Есть еще отличные идеи, чем еще заняться этой зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты", - написал Кличко-младший.
Владимир Кличко завершил карьеру четыре года назад после драматичного поражения от Энтони Джошуа на Уэмбли в Лондоне.
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