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Пакьяо вскоре объявит имя своего следующего соперника

Бокс
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Переговоры подходят к концу

Пакьяо вскоре объявит имя своего следующего соперника
Новина українською

Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал о переговорах по своему следующему поединку.

"Мы завершаем переговоры на этой неделе. Когда все будет завершено, мы объявим, кто станет моим следующим соперником", – сказал 42-летний филиппинец.

Напомним, что с июля 2019 года Пакьяо не появлялся в ринге.

Возможными соперниками филиппинца могут стать: Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Райан Гарсия.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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Источник:
philstar

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