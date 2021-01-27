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Пакьяо вскоре объявит имя своего следующего соперника
Переговоры подходят к концу
Чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал о переговорах по своему следующему поединку.
"Мы завершаем переговоры на этой неделе. Когда все будет завершено, мы объявим, кто станет моим следующим соперником", – сказал 42-летний филиппинец.
Напомним, что с июля 2019 года Пакьяо не появлялся в ринге.
Возможными соперниками филиппинца могут стать: Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Райан Гарсия.
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Источник:philstar
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