  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Катарский шейх готов проспонсировать реванш Ломаченко и Лопеса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Катарский шейх готов проспонсировать реванш Ломаченко и Лопеса

Бокс
(1 голосов)

Это уже интересно

Катарский шейх готов проспонсировать реванш Ломаченко и Лопеса
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.

Менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что предметный интерес к организации реванша Ломаченко и Лопеса исходит из Катара.

"Я разговаривал с Бобом Арумом, и он сказал мне, что Принц или Шейх Катара, который сильно уважает Васю, он сам вышел на Top Rank и спросил, можно ли затянуть этот матч-реванш в Катар.

Опять же, мы не можем на сегодняшний день это обсуждать. Нам нужно сейчас подождать, пока уладятся все эти вакцинации, когда люди опять начнут мигрировать, потому что некоторые страны закрыты, некоторые открыты. Пока ситуация не наладится, то ничего не получится. Даже переговоров никто не будет вести.

Верю ли я в реванш? Как судьба сложит. Я думаю, если оно дано, то оно дано. Если нет, то нет. Трудно угадать, но я думаю, что не в следующем бою, а через бой это все случится. Опять же, мы не зацикливаемся на этом", - сказал Климас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Эгис Климас Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...