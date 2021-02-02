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Катарский шейх готов проспонсировать реванш Ломаченко и Лопеса
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Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре прошлого года в Лас-Вегасе единогласным решением судей уступил Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира.
Менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что предметный интерес к организации реванша Ломаченко и Лопеса исходит из Катара.
"Я разговаривал с Бобом Арумом, и он сказал мне, что Принц или Шейх Катара, который сильно уважает Васю, он сам вышел на Top Rank и спросил, можно ли затянуть этот матч-реванш в Катар.
Опять же, мы не можем на сегодняшний день это обсуждать. Нам нужно сейчас подождать, пока уладятся все эти вакцинации, когда люди опять начнут мигрировать, потому что некоторые страны закрыты, некоторые открыты. Пока ситуация не наладится, то ничего не получится. Даже переговоров никто не будет вести.
Верю ли я в реванш? Как судьба сложит. Я думаю, если оно дано, то оно дано. Если нет, то нет. Трудно угадать, но я думаю, что не в следующем бою, а через бой это все случится. Опять же, мы не зацикливаемся на этом", - сказал Климас.
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