Он побил Али, но проиграл самому себе. Каким был Леон Спинкс

Леон Спинкс скончался в минувшую пятницу в Хендерсоне (штат Невада) в 67-летнем возрасте. С декабря 2019 года экс-чемпион мира в супертяжелом весе проходил лечение рака простаты.

Когда Спинкс, обладатель олимпийского золота Монреаля-1976 в категории до 81 кг, в 1978 году в своем восьмом бою в качестве профессионала вышел на Мухаммеда Али и побил стареющую легенду, это стало большим шоком для всего мира спорта. К сожалению, Спинкс также был классическим примером спортсмена-гуляки, растратившего свое состояние на выпивку, наркотики и бесконечные вечеринки.

История первого боя Али и Спинкса в чем-то похожа на сюжет премьерной части культовой саги о Рокки, вышедшей на экраны за два года до поединка, ставшего символом противоречивой карьеры Спинкса. Как и Аполло Крид, Али всерьез не считался со своим молодым соперником – чемпион WBC и WBA рассматривал Спинкса как промежуточный вариант перед денежным четвертым поединком с Кеном Нортоном. У "Величайшего" в 36-летнем возрасте уже были признаки физического упадка, но он игнорировал призывы уйти на пенсию и продолжал выходить на ринг.

На момент боя Али не проигрывал 5 лет, а его послужной список состоял из 55 побед при двух поражениях от Кена Нортона и Джо Фрейзера. Спинкс же даже не мог похвастаться 100-процентным показателем побед – у претендента было шесть выигранных боев при одной ничье. Али на взвешивании показал 101 кг, Спинкс не дотянул и до 90. Казалось, это был классический «мисс-матч» с единственно возможным исходом…

Будучи моложе на 9 лет, Спинкс выжал максимум из своего превосходства в выносливости и побил Али разделенным решением судей. Весь бой претендент истощал силы великого чемпиона и добился своего.

«Джеб, джеб, джеб – это был план», - сказал тренер Спинкса Джордж Бентон в раздевалке позже. «Бей его этим джебом через левое плечо всю ночь».

После 15-раундового боя у Али были фиолетовые синяки над и под правым глазом. Его лоб распух возле левого глаза, а из нижней губы капала кровь.

«У него была воля к победе и выносливость, - сказал Али. «Он бил довольно сильно».

Через несколько дней после сенсационной победы над Али Спинкс в статусе нового чемпиона мира в хэвивейте появился на обложке Sports Illustrated, сверкнув своей фирменной зубастой улыбкой.

Проверку славой и большими деньгами Спинкс провалил по всем статьям, а главным символом его проблем стала шикарная шуба в полный рост за 45 тысяч долларов, в которой он иногда расхаживал на пафосных вечеринках.

«Я не мог контролировать себя вне ринга. Все, о чем я беспокоился, это о следующей вечеринке. С кем я собирался кайфовать? Моя жизнь была связана с кокаином, травкой, машинами и женщинами. И мне это нравилось».

К моменту согласования реванша с Али Спинкс в качестве личного телохранителя нанял Мистера Ти – экс-рестлера с характерным ирокезом, известного по ролям в телесериале «Команда А» и третьей части «Рокки». Ночная жизнь и статус «селебрити» вытеснили бокс на второй план…

У Спинкса были все основания не принимать реванш с Али и провести обязательную защиту титула против Кена Нортона, но покажите хотя бы одного боксера, который отказался бы разделить ринг с «Величайшим»? Леон пожертвовал поясом WBC, пусть и эту жертву можно назвать условной, ведь за реванш с Али он заработал намного больше, чем мог бы получить за бой с Нортоном.

Однако стать единственным боксером в истории с двумя победами над Али Спинкс не смог. В реванше в сентябре 1978 года на арене «Супердоум» в Нью-Орлеане на глазах у 63 тысяч фанатов старый-добрый Али закружил Спинкса в своих фирменных танцах и победил единогласным решением судей. Эта была последняя победа в его карьере. Победа, которую Спинкс много лет спустя подверг сомнениям.

«Думаю, я выиграл и второй бой. Но они хотели, чтобы победил Али. Дело не в том, что вы знаете, а в том, кого вы знаете».

В это не так просто поверить, но после 30 конкурентных раундов против самого Али Спинкс свой следующий бой умудрился проиграть нокаутом в первом раунде. До конца карьеры он проведет еще лишь два примечательных поединка – и оба проиграет. В 1981 году «Неонового Леона» в третьем раунде забьет чемпион WBC Ларри Холмс, а в 1986-м наш герой досрочно уступит Дуйту Мухаммеду Кави в бою за пояс WBA в тяжелом весе.

А на закате своего боксерского пути Спинкс окончательно скатился – он проигрывал боксеру с послужным списком 3-34, уступал нокаутом в первом раунде сопернику-дебютанту, а в 1995 году был бит Фредом Хоупом, который не выходил на ринг на протяжении 18 лет.

После ухода с ринга в 1995 году в 42-летнем возрасте у Спинкса была нестабильная жизнь. Он потерял заработанные деньги и скитался по США по стране в поисках работы. Боксер, побеждавший Мухаммеда Али, жил в приюте для бездомных и довольствовался низкооплачиваемой физической работой.

Спинкс часто отрицал, что прогулял свои деньги, заявляя: «Это чушь собачья. Так думают люди. Мои адвокаты украли их у меня... Я был глуп и доверился им».

На личном фронте Спинкс был трижды женат и дважды развелся. Он нашел некоторую стабильность в хаотичном образе своей жизни только тогда, когда соединился с Брендой Глур, которая стала его третьей и последней женой. Они познакомились, когда Леон еле выживал, живя в Брэндоне (штат Миссури), и Бренда работала гардеробом во время тура известного танцевального коллектива из Нью-Йорка Rockettes. Они поженились в 2011 году и переехали в Лас-Вегас, где Спинкс зарабатывал деньги, продавая автографы и фотографии фанатам.

У него остались Бренда и два сына, Кори и Даррелл, от ранних отношений с Зади Мэй Кэлвин, с которой он вместе вырос в Сент-Луисе. Третий сын Зэди Мэй, Леон-младший, был убит в перестрелке в 1990 году в Сент-Луисе во время вечеринки. И Кори, и Даррелл стали боксерами, причем Кори был чемпионом мира в двух весовых категориях. Внук Спинкса Леон Спинкс III также профессионально дрался на ринге, но особой славы не снискал.

В ту ночь, когда Спинкс сверг Мухаммеда Али с престола, он сказал, что обратился к невзгодам своего детства, чтобы собраться с силами и выстоять против величайшего боксера всех времен.

«Мой отец ходил повсюду и говорил людям, что я всегда буду никем», - цитирует его слова Sports Illustrated. «Это причиняло мне боль. Я никогда этого не забывал. Я решил, что буду кем-то в этом мире. Какую бы цену я ни заплатил, я в чем-то добьюсь успеха».

Парадокс жизненного пути Леона Спинкса заключается в том, что он одновременно и сдержал слово, данное самому себе, и предал все то, к чему так отчаянно стремился. Но какой бы противоречивой не была его карьера, он навсегда останется одним из пяти боксеров, побеждавших Мухаммеда Али. А этот факт делает «Неонового Леона» бессмертным в истории спорта.