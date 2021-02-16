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Богачук: Адамс – самый сложный соперник в карьере
Верим в победу
Надежда Украины в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) 4 марта в рамках шоу Ring City проведет бой с бывшим претендентом на чемпионский титул Брэндоном Адамсом (22-3, 13 КО).
Богачук и Адамс должны были разделить один ринг еще в декабре 2020 года, однако бой был отложен на несколько месяцев из-за положительного теста украинца на COVID-19.
"Доволен, что организаторы перепланировали наш бой. Это будет всего лишь второй мой поединок с тренером Мэнни Роблесом. Но я нацелен исключительно на победу.
Знаю, что Адамс – самый сложный оппонент в моей карьере. Он хороший боксер, по нему очень непросто попасть. Но уверен, что одержу победу за счет мощи.
Хочу стать следующим чемпионом мира из Украины. Как Виталий и Владимир Кличко, как Василий Ломаченко, как Александр Усик. А победа над Адамсом приблизит меня к этой цели", - сказал Богачук.
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