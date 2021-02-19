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Бетербиев отказался от боя с Альваресом

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Бетербиев отказался от боя с Альваресом

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Чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) не рискнул принять вызов Сауля Альвареса (54-1-2, 36 КО). Об этом сообщил инсайдер Yahoo Sports Кевин Айоле.

"Сегодня разговаривал с Канело. Он рассказал, что когда они искали возможность покорить полутяжелый дивизион, остановив в конце концов свой выбор на схватке с Сергеем Ковалевым, то его команда обращалась по поводу поединка к команде Бетербиева. Но у того были какие-то другие планы", - сказал инсайдер.

Сауль Альварес в ноябре 2019 года нокаутировал Ковалева и завоевал пояс WBO в полутяжелом дивизионе. Канело быстро отказался от титула и сосредоточился на суперсредней весовой категории.

Артур Бетербиев не мог принять бой с Альваресом, поскольку месяцем ранее техническим нокаутом побил украинца Александра Гвоздика и стал объединенным чемпионом мира. С тех пор россиянин на ринг не выходил.

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В статье: Сауль Альварес Артур Бетербиев
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Источник:
Vringe.com

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