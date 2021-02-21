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Снайпер: Вальдес фантастическим нокаутом вырубил Берчельта. Видео
Просто отличный выстрел
Мексиканец Оскар Вальдес (29-0, 22 КО) в поединке за титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBC победил уже бывшего обладателя титула, своего соотечественника Мигеля Берчельта (37-1; 33 КО).
На протяжении всего поединка Вальдес демонстрировал явное преимущество над соперником за счет скорости на ногах и более изощренной техники. В четвертом раунде Оскар отправил своего оппонента в нокдаун, но Берчельту удалось выжить и дотянуть до конца трех минутки.
Начиная с 5 раунда Мигель попытался перехватить инициативу и остановить соперника за счет ударов по корпусу, и это ему немного удавалось.
В десятом раунде после попытки Берчельта пойти в атаку, Оскар просто срубил его левым боковым и завершил поединок.
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