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Снайпер: Вальдес фантастическим нокаутом вырубил Берчельта. Видео

Бокс
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Просто отличный выстрел

Снайпер: Вальдес фантастическим нокаутом вырубил Берчельта. Видео

UA-Футбол
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Мексиканец Оскар Вальдес (29-0, 22 КО) в поединке за титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBC победил уже бывшего обладателя титула, своего соотечественника Мигеля Берчельта (37-1; 33 КО).

На протяжении всего поединка Вальдес демонстрировал явное преимущество над соперником за счет скорости на ногах и более изощренной техники. В четвертом раунде Оскар отправил своего оппонента в нокдаун, но Берчельту удалось выжить и дотянуть до конца трех минутки.

Начиная с 5 раунда Мигель попытался перехватить инициативу и остановить соперника за счет ударов по корпусу, и это ему немного удавалось.

В десятом раунде после попытки Берчельта пойти в атаку, Оскар просто срубил его левым боковым и завершил поединок.

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В статье: Мигель Берчельт Оскар Вальдес
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