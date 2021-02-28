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Эдди Хирн: Я думаю, что бой Усик - Джойс пойдет на промоутерские торги

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Комментарий специалиста

Эдди Хирн: Я думаю, что бой Усик - Джойс пойдет на промоутерские торги

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации поединка Усик - Джойс. Его слова цитирует Behind The Gloves:

"Я думаю, что бой Усик - Джойс пойдет на промоутерские торги. Я сотрудничаю с Александром Красюком и Усиком, а у Фрэнка Уоррена есть Джо Джойс. По правде говоря, на месте обоих парней я бы, возможно, позволил бою пойти на торги. Я бы сказал: "Вперед, Фрэнк и Эдди, немного поторгуйтесь. Посмотрим, кто даст больше денег". Поэтому мне кажется, что это произойдет.

В конце концов, победитель этого боя, вероятно, будет повышен до звания чемпиона мира, поскольку Фьюри и Джошуа планируют провести два поединка. При этом победитель первого боя дальше должен подраться с победителем поединка Усик - Джойс. Возможно, это не произойдет. Так что это важный бой.

Никто не хочет, чтобы ему подарили титул чемпиона мира в хэвивейте. Иногда это может сыграть против тебя, поскольку ты не получаешь уважения, пока не начинаешь проводить большие бои" - сказал он.

Напомним, что ранее Сауль Альварес прокомментировал свою победу над Йылдырымом.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс Эдди Хирн
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