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Эдди Хирн: Я думаю, что бой Усик - Джойс пойдет на промоутерские торги
Комментарий специалиста
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации поединка Усик - Джойс. Его слова цитирует Behind The Gloves:
"Я думаю, что бой Усик - Джойс пойдет на промоутерские торги. Я сотрудничаю с Александром Красюком и Усиком, а у Фрэнка Уоррена есть Джо Джойс. По правде говоря, на месте обоих парней я бы, возможно, позволил бою пойти на торги. Я бы сказал: "Вперед, Фрэнк и Эдди, немного поторгуйтесь. Посмотрим, кто даст больше денег". Поэтому мне кажется, что это произойдет.
В конце концов, победитель этого боя, вероятно, будет повышен до звания чемпиона мира, поскольку Фьюри и Джошуа планируют провести два поединка. При этом победитель первого боя дальше должен подраться с победителем поединка Усик - Джойс. Возможно, это не произойдет. Так что это важный бой.
Никто не хочет, чтобы ему подарили титул чемпиона мира в хэвивейте. Иногда это может сыграть против тебя, поскольку ты не получаешь уважения, пока не начинаешь проводить большие бои" - сказал он.
Напомним, что ранее Сауль Альварес
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