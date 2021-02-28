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Сауль Альварес: На пути к объединению суперсреднего дивизиона

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Сауль Альварес: На пути к объединению суперсреднего дивизиона

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) после победы над турком Авни Йылдырымом (21-3, 12 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором выразил желание объединить пояса в дивизионе.

"Каждый хочет часть Канело, но я не собираюсь им ничего отдавать. На пути к объединению суперсреднего дивизиона" - написал он.

Сауль Альварес: На пути к объединению суперсреднего дивизиона - изображение 1

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри рассказал о своей победе над Деонтеем Уайлдером.

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В статье: Сауль Альварес
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