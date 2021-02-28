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Сауль Альварес: На пути к объединению суперсреднего дивизиона
Это скоро произойдет
Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) после
"Каждый хочет часть Канело, но я не собираюсь им ничего отдавать. На пути к объединению суперсреднего дивизиона" - написал он.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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