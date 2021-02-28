Сауль Альварес: На пути к объединению суперсреднего дивизиона

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) после победы над турком Авни Йылдырымом (21-3, 12 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил пост, в котором выразил желание объединить пояса в дивизионе.

"Каждый хочет часть Канело, но я не собираюсь им ничего отдавать. На пути к объединению суперсреднего дивизиона" - написал он.