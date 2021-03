Усик обратился к Джо Джойсу

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) на своей странице в Твиттере написал обращение к британцу Джо Джойсу (12-0, 11 КО).

"Ну давай же! Дружище, жду тебя на НСК "Олимпийский" в Киеве", – написал Усик в Твиттере.

Come on! my friend, I'm waiting for you at the Olympic Stadium in Kyiv! pic.twitter.com/Wmz0MMHeRd