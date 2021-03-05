  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик обратился к Джо Джойсу
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик обратился к Джо Джойсу

Бокс
(1 голосов)

Александр приглашает британца на НСК Олимпийский

Усик обратился к Джо Джойсу

Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) на своей странице в Твиттере написал обращение к британцу Джо Джойсу (12-0, 11 КО).

"Ну давай же! Дружище, жду тебя на НСК "Олимпийский" в Киеве", – написал Усик в Твиттере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Джо Джойс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...