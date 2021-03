Владимир Кличко и еще 9 рекордсменов бокса по количеству титульных боев

По материалам портала The Ring

Бывший король рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Роман Гонсалес в субботу в бою с Хуаном Франциско Эстрадой проведет свой 19-й чемпионский бой в карьере. По этому поводу The Ring вспоминает рекордсменов мирового бокса по количеству титульных поединков.

Количество чемпионских боев: 37

Послужной список: 31-4-2, 21 КО

На пике карьеры Чавес с 1984 по 1996 года стал чемпионом мира в трех весовых категориях (второй полулегкой, легкой и первой полусредней) и побил 30 боксеров в титульных боях, включая Роджера Мейвезера, Мелдрика Тейлора, Френки Рэндалла, Рокки Локриджа и других знаковых фигур минувших лет.

Количество чемпионских боев: 36

Послужной список: 26-6-2, 13 КО

Один из главных долгожителей в истории бокса на протяжении 10 лет был практически бесспорным гегемоном среднего веса. В весовой категории до 160 фунтов «Палач» завоевал все доступные титулы, после чего долгие годы успешно боксировал в полутяжелом дивизионе.

Хопкинс вошел в историю в статусе трехкратного самого возрастного чемпиона мира – в 49 лет этот несгибаемый американец провел и выиграл объединительный бой против Бейбута Шуменова.

Количество чемпионских боев: 32

Послужной список: 28-3-1, 12 КО

Нарваэс на протяжении 12 лет держал в своих руках чемпионский титул WBO сначала в наилегчайшем весе, а потом и во втором наилегчайшем. Аргентинцу принадлежит рекорд по количеству успешных защит титула в наилегчайшем дивизионе, а после смены весовой категории вплоть до поражения от Наои Иноуэ он добавил в свой послужной список еще 11 победных чемпионских боев.

Количество чемпионских боев: 29

Послужной список: 24-5, 17 КО

Обладатель олимпийского золота 1992 года первым в истории стал чемпионом мира в шести весовых категориях, а список жертв «Золотого мальчика» просто пестрит легендарными именами.

От кулаков Де Ла Хойи во время его правления на вершине профи-бокса пострадали Пернелл Уитакер, Хулио Сезар Чавес, Рикардо Майорга, Фернандо Варгас, Феликс Штурм и другие.

