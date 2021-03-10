Владимир Кличко и еще 9 рекордсменов бокса по количеству титульных боев

По материалам портала The Ring

Бывший король рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Роман Гонсалес в субботу в бою с Хуаном Франциско Эстрадой проведет свой 19-й чемпионский бой в карьере. По этому поводу The Ring вспоминает рекордсменов мирового бокса по количеству титульных поединков.

Хулио Сезар Чавес (Мексика)

Количество чемпионских боев: 37

Послужной список: 31-4-2, 21 КО

На пике карьеры Чавес с 1984 по 1996 года стал чемпионом мира в трех весовых категориях (второй полулегкой, легкой и первой полусредней) и побил 30 боксеров в титульных боях, включая Роджера Мейвезера, Мелдрика Тейлора, Френки Рэндалла, Рокки Локриджа и других знаковых фигур минувших лет.

Бернард Хопкинс (США)

Количество чемпионских боев: 36

Послужной список: 26-6-2, 13 КО

Один из главных долгожителей в истории бокса на протяжении 10 лет был практически бесспорным гегемоном среднего веса. В весовой категории до 160 фунтов «Палач» завоевал все доступные титулы, после чего долгие годы успешно боксировал в полутяжелом дивизионе.

Хопкинс вошел в историю в статусе трехкратного самого возрастного чемпиона мира – в 49 лет этот несгибаемый американец провел и выиграл объединительный бой против Бейбута Шуменова.

Омар Нарваэс (Аргентина)

Количество чемпионских боев: 32

Послужной список: 28-3-1, 12 КО

Нарваэс на протяжении 12 лет держал в своих руках чемпионский титул WBO сначала в наилегчайшем весе, а потом и во втором наилегчайшем. Аргентинцу принадлежит рекорд по количеству успешных защит титула в наилегчайшем дивизионе, а после смены весовой категории вплоть до поражения от Наои Иноуэ он добавил в свой послужной список еще 11 победных чемпионских боев.

Оскар Де Ла Хойя (США)

Количество чемпионских боев: 29

Послужной список: 24-5, 17 КО

Обладатель олимпийского золота 1992 года первым в истории стал чемпионом мира в шести весовых категориях, а список жертв «Золотого мальчика» просто пестрит легендарными именами.

От кулаков Де Ла Хойи во время его правления на вершине профи-бокса пострадали Пернелл Уитакер, Хулио Сезар Чавес, Рикардо Майорга, Фернандо Варгас, Феликс Штурм и другие.

Oscar De La Hoya was a ???????????????????????????? at lightweight ????



???? 18-0

???? 16 KO

???? Unified champ by age 23



Was this 'The Golden Boys' most dominant weight class? @OscarDeLaHoya pic.twitter.com/S86arwhc6i — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 10, 2021

Вирджилл Хилл (США)

Количество чемпионских боев: 29

Послужной список: 24-5, 7 КО

Хилл с небольшим перерывом на протяжении 10 лет являлся чемпионом мира в полутяжелом весе, а на закате пикового этапа карьеры успел подержать в руках и титул WBA в первом тяжелом дивизионе. Серебряный призер Олимпийских игр 1984 года побеждал Лесли Стюарта, Бобби Чеза, Генри Маске и Фабриса Тьоззо, а вот Рой Джонс и Томас Хирнс Хиллу оказались не по зубам.

Владимир Кличко (Украина)

Количество чемпионских боев: 29

Послужной список: 25-4, 19 КО

Карьера Кличко-младшего на протяжении двух десятков лет была словно на ладони у каждого, кто хоть немного интересовался боксом.

Победа над Крисом Бердом в первом в карьере чемпионском бою в октябре 2000-го года, кризис с поражениями от Корри Сандерса и Леймона Брюстера, перезагрузка карьеры под руководством Эммануэля Стюарда и доминирование в супертяжелом весе на протяжении 11 лет – все это было словно вчера.

В чемпионских боях Кличко побил рекордные в истории супертяжелого веса 23 боксера и держал статус чемпиона мира беспрецедентные 4 382 дня.

Кто знает, возможно, в ближайшие пару лет список чемпионских боев Владимира Кличко пополнится новыми экземплярами. Во всяком случае он никогда не скрывал, что держит на прицеле рекорд Джорджа Формана – самого возрастного чемпиона мира в истории хэвивейта.

Марко Антонио Баррера (Мексика)

Количество чемпионских боев: 29

Послужной список: 25-4, 14 КО

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях прославился победами над Насимом Хамедом, Эриком Моралесом, Кеннеди Маккини и Рокки Хуаресом, а всего в активе мексиканца 19 поверженных соперников в чемпионских боях.

К концу карьеры у «Убийцы с лицом младенца» накопилось семь поражений, но только Мэнни Пакьяо в ноябре 2003 года смог остановить Барреру до финального гонга.

Мэнни Пакьяо (Филиппины)

Количество чемпионских боев: 28

Послужной список: 22-4-2, 12 КО

Для оценки величия Пакьяо достаточно и того факта, что будущий президент Филиппин единственным в истории бокса становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

В 42 года Пакьяо, несмотря на активную политическую карьеру, отказывается вешать перчатки на гвоздь, а это значит, что совсем скоро в резюме «чемпиона в отпуске» по версии WBA в полусреднем весе появятся новые титульные поединки.

Эйб Аттелл (США)

Количество чемпионских боев: 28

Послужной список: 21-3-4, 12 КО

Бывший чемпион мира правил в полулегком весе с 1906 по 1912 года, но серьезным пятном в его биографии стал факт тесной связи с мафией и скандал со ставками на Мировую серию бейсбола 1919 года. После этого многие усомнились в легитимности наследия Аттелла. Тем не менее, как минимум 27 или 28 боев американца официально считаются «боями за титул чемпиона мира».

Джо Луис (США)

Количество чемпионских боев: 27

Послужной список: 26-1, 22 КО

Луиса небезосновательно называют величайшим боксером, когда-либо выступавшим в супертяжелом весе. «Коричневому бомбардировщику» принадлежат два сумасшедших рекорда – 25 последовательных защит титула и 11 лет и 7 месяцев в статусе чемпиона мира в хэвивейте.

Как не отметить, что Луис побил 21 бойца в титульных боях и четырежды признавался боксером года по версии журнала The Ring.

My Knockout of the Year;

Joe Louis KO11 Bob Pastor II.

09/20/1939. pic.twitter.com/YKPtZn9259 — Tahj R. (@BoxingJournaIs) March 4, 2021

Минимум 25 титульных боев: Дариуш Михальчевски (27, 25-2, 20 КО), Флойд Мейвезер-младший (26, 26-0, 10 КО), Рикардо Лопес (26, 25-0-1, 19 КО), Пхонгсаклек Ванчонгкхам (26, 22-2-2, 8 КО), Рой Джонс (26, 22-4, 14 КО), Мигель Котто (26, 20-6, 16 КО), Ларри Холмс (26, 21-5, 15 КО), Генри Армстронг (25, 22-3, 17 КО), Мухаммед Али (25, 22-3, 14 КО), Джордж Диксон (25, 19-4-2, 11 КО), Терри Норрис (25, 19-6, 14 КО), Эвандер Холифилд (25, 16-7-2, 9 КО).

А кто среди действующих боксеров провел больше всех титульных боев?

19 боев: Казуто Иока (17-2, 10 КО), Нонито Донэйр (15-4, 10 КО), Марко Хук (13-5-1, 6 КО).

18: Геннадий Головкин (16-1-1, 14 КО), Роман Гонсалес (16-2, 10 КО), Лео Санта Круз (16-2, 7 КО).

17: Сауль Альварес (15-1-1, 7 КО), Сергей Ковалев (13-4, 10 КО), Ансельмо Морено (13-4, 3 КО).

15: Теренс Кроуфорд (15-0, 12 КО).

14: Ваенхонг Менайотин (13-1, 5 КО), Василий Ломаченко (12-2, 9 КО).

13: Наоя Иноуэ (13-0, 11 КО).