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Официально: Редкач проведет бой с экс-чемпионом мира
Серьезный тест для украинца
Бой между Иваном Редкачом (23-5-1, 18 КО) и бывшим чемпионом мира в среднем весе Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) пройдет 17 апреля в рамках вечера бокса в Атланте, центральным событием которого станет поединок звезды YouTube Джейка Пола против бойца ММА Бена Аскрена.
Для Редкача бой с Прогрейсом станет первым с момента поражения от Дэнни Гарсия в январе 2020 года.
Американец в последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года, когда в Сан-Антонио техническим нокаутом побил Хуана Херальдеса.
Единственное поражение в карьере Реджис Прогрейс потерпел осенью 2019 года в финальном бою Суперсерии против Джоша Тэйлора.
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