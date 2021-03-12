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Официально: Редкач проведет бой с экс-чемпионом мира

Бокс
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Серьезный тест для украинца

Официально: Редкач проведет бой с экс-чемпионом мира

Новина українською

Бой между Иваном Редкачом (23-5-1, 18 КО) и бывшим чемпионом мира в среднем весе Реджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) пройдет 17 апреля в рамках вечера бокса в Атланте, центральным событием которого станет поединок звезды YouTube Джейка Пола против бойца ММА Бена Аскрена.

Для Редкача бой с Прогрейсом станет первым с момента поражения от Дэнни Гарсия в январе 2020 года.

Американец в последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года, когда в Сан-Антонио техническим нокаутом побил Хуана Херальдеса.

Единственное поражение в карьере Реджис Прогрейс потерпел осенью 2019 года в финальном бою Суперсерии против Джоша Тэйлора.

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В статье: Реджис Прогрейс Иван Редкач
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