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У Хэйни предлагают Ломаченко семизначный гонорар

Бокс
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Бой обрастает реальными перспективами

У Хэйни предлагают Ломаченко семизначный гонорар

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Билл Хэйни, отец и тренера чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни (25-0, 15 КО) высказался о потенциальном бое своего сына и подопечного против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. У меня была беседа с нашим промоутером Эдди Хирном. И я знаю, что мы предложим вскоре Ломаченко семизначный гонорар за то, чтобы он дрался с Хэйни на стриминге DAZN. Посмотрим, что он скажет в ответ.

Ломаченко впервые изъявил желание драться с Девином. Сразу же после этого я связался с Эдди. Он должен сделать всё, чтобы этот бой состоялся следующим.

Ломаченко – великий боец. И Девин давно мечтает с ним встретиться. Мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома – наш приоритет", - сказал Хэйни-старший.

Также отец Девина Хэйни сообщил, что анонсированный ранее бой с Хорхе Линаресом не входит в планы чемпиона WBC.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Источник:
Vringe.com

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