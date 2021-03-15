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Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя
Об этом рассказал промоутер Энтони
Промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что Энтони Джощуа и Тайсон Фьюри подписали контракт на проведение двух боев:
"Сделка будет подтверждена в следующем месяце. Всегда сложно сделать так, чтобы все поставили подписи на бумаге. Мы все приложили много усилий, чтобы сделать это.
Этот бой настолько велик, что продать его будет очень легко. У нас уже были предложения от восьми или девяти стран: из Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки.
Это крупнейший боксерский бой и одно из крупнейших спортивных событий в мире. Это будет большая победа для страны, которая хочет заявить о себе. Противостояние будет эпическим", - сказал Хирн в интервью ESPN.
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