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Усик о переговорах по бою с Джойсом: Окончательное решение приму я

Бокс
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Украинец заговорил с позиции силы

Усик о переговорах по бою с Джойсом: Окончательное решение приму я

Новина українською

Александр Усик (16-0, 12 КО) в статусе обязательного претендента WBO может провести бой с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Переговоры между промоутерами боксеров проходят тяжело. Усик решил публично высказаться по этому вопросу.

"Команда Джойса сделала нам предложение. Предложение было неподходящим, поэтому мы сделали более реалистичное встречное предложение.

Джойсу не следует слишком много думать о себе и соответствовать остальным. Окончательное решение буду принимать я", - написал Усик в Твиттере.

Ожидается, что победитель боя Усик – Джойс станет временным чемпионом WBO с перспективой перевода в статус полноценного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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