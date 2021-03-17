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Усик о переговорах по бою с Джойсом: Окончательное решение приму я
Украинец заговорил с позиции силы
Александр Усик (16-0, 12 КО) в статусе обязательного претендента WBO может провести бой с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).
Переговоры между промоутерами боксеров проходят тяжело. Усик решил публично высказаться по этому вопросу.
"Команда Джойса сделала нам предложение. Предложение было неподходящим, поэтому мы сделали более реалистичное встречное предложение.
Джойсу не следует слишком много думать о себе и соответствовать остальным. Окончательное решение буду принимать я", - написал Усик в Твиттере.
Joyce’s team made us an offer. The offer was unsuitable, so we made a more viable counter-offer. Joyce shouldn’t think too much of himself and fall in line with everyone else. I’ll be the one making the final decision.— Alexander Usyk (@usykaa) March 17, 2021
Ожидается, что победитель боя Усик – Джойс станет временным чемпионом WBO с перспективой перевода в статус полноценного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации.
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