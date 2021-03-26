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Хэй: Уайт собирается адски доминировать в реванше с Поветкиным

Бокс
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Хэй: Уайт собирается адски доминировать в реванше с Поветкиным

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился прогнозом на бой-реванш между Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) и Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО).

В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта апперкотом в пятом раунде. Реванш состоится в субботу в Гибралтаре.

"Еще раз апперкот он не пропустит: тренеры об этом позаботились, я так думаю.

Полагаю, Диллиан выйдет сделать то, что не доделал в первый раз. Никаких прогулок и вальяжности – нужно сделать работу.

Он собирается выйти, чтобы адски доминировать. Никакого уважения. Так ему будет проще всего победить Поветкина. Выйти, чтобы замесить. Ему это нужно", - сказал Хэй.

Ранее UA-Футбол представил анонс реванша Поветкина и Уайта.

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В статье: Дэвид Хэй Александр Поветкин Диллиан Уайт
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Источник:
Vringe.com

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