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Президент WBC о бое Уайт - Поветкин: Было бы логично провести третий поединок
А есть ли смысл
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал
"Поветкин - настоящий воин, у него очень большое сердце. Но я думаю, что он не был готов к матчу-реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после перенесенной болезни COVID-19.
Было бы логично провести третий поединок. Два нокаута, такое количество нокдаунов в двух боях - это невероятно" - сказал он.
Напомним, что ранее Диллиан Уайт
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