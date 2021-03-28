Президент WBC о бое Уайт - Поветкин: Было бы логично провести третий поединок

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал результат поединка Уайт - Поветкин. Его слова цитирует ТАСС:

"Поветкин - настоящий воин, у него очень большое сердце. Но я думаю, что он не был готов к матчу-реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после перенесенной болезни COVID-19.

Было бы логично провести третий поединок. Два нокаута, такое количество нокдаунов в двух боях - это невероятно" - сказал он.