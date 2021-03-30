Камбэк Ломаченко: 26 июня или 10 июля

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал ориентировочную дату первого боя Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) после сенсационного фиаско в противостоянии с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) за все титулы в легком весе.

Ломаченко жаждал поединка с чемпионом WBC Девином Хэйни (25-0, 15 КО), но вместо этого двукратного олимпийского чемпиона ждет встреча с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), который в 2019 году проиграл Лопесу только по судейским запискам.

"Либо в последние выходные июня, либо уже 10 июля Ломаченко выйдет против Накатани", - заявил Арум.

Накатани в последнем бою нокаутировал Феликса Вердехо. Портал BoxRec ставит японца на 12-е место в рейтинге лучших боксеров легкого веса.