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Бой Тайсона и Холифилда под угрозой срыва

Бокс
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Об этом написал сам Эвандер

Бой Тайсона и Холифилда под угрозой срыва

Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд намекнул, что его третий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном не состоится. Ранее сообщалось, что третий бой Тайсон — Холифилд должен состояться во Флориде (США) 29 мая.

"Похоже, что мой партнёр по танцу Майк Тайсон не придёт на наше последнее представление. Ты знаешь, где меня найти, если передумаешь", — написал Холифилд на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда.

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В статье: Майк Тайсон Эвандер Холифилд
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