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Накатани подтвердил бой с Ломаченко

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Накатани подтвердил бой с Ломаченко

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Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) в Instagram опубликовал постер боя с бывшим чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

На официальном уровне бой Ломаченко – Накатани еще не подтвержден. Ожидается, что поединок состоится в США в конце июня или в начале июля.

Накатани в последнем бою нокаутировал Феликса Вердехо, а Ломаченко по судейским запискам проиграл Теофимо Лопесу и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Масайоши Накатани
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