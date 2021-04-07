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Накатани подтвердил бой с Ломаченко
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Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) в Instagram опубликовал постер боя с бывшим чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
На официальном уровне бой Ломаченко – Накатани еще не подтвержден. Ожидается, что поединок состоится в США в конце июня или в начале июля.
Накатани в последнем бою нокаутировал Феликса Вердехо, а Ломаченко по судейским запискам проиграл Теофимо Лопесу и упустил шанс стать абсолютным чемпионом мира.
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