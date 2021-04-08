Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес рассказал, кто мешает провести реванш с Ломаченко
У американца каждый раз новая версия
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что незамедлительному реваншу с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) препятствует обязательный претендент IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 КО), с которым американец должен подраться 5 июня в Майами.
"Именно он маячит передо мной, именно он мой обязательный претендент. Поэтому сейчас я занят только лишь тем, чтобы подойти к бою во всеоружии и завершить его нокаутом. Прогнозы? Не знаю, как завершится поединок. Но не верю, что он продлится дольше 6 раундов. Но знаете что? Пожалуй, я отдам должное парню и посмотрю, что он мне предложит", - сказал Лопес.
Ранее Теофимо категорически отказывался давать Ломаченко бой-реванш, говоря о том, что в этом поединке нет смысла, поскольку первый бой он забрал с большим преимуществом на судейских записках.
Что касается Василия Ломаченко, то двукратный олимпийский чемпион летом вернется в поединке с Масайоши Накатани.
Популярное сейчас
- Футзал. Матч Украины и Албании отменён
- Лидер Динамо приступил к беговой работе после травмы
- Провал Баварии, успех Челси и сокращение сезона УПЛ. Главные новости за 7 апреля
- Вызов для Джошуа и Фьюри. Топ-6 самых кассовых поединков в истории бокса
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО