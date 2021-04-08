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Лопес рассказал, кто мешает провести реванш с Ломаченко

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У американца каждый раз новая версия

Лопес рассказал, кто мешает провести реванш с Ломаченко

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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что незамедлительному реваншу с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) препятствует обязательный претендент IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 КО), с которым американец должен подраться 5 июня в Майами.

"Именно он маячит передо мной, именно он мой обязательный претендент. Поэтому сейчас я занят только лишь тем, чтобы подойти к бою во всеоружии и завершить его нокаутом. Прогнозы? Не знаю, как завершится поединок. Но не верю, что он продлится дольше 6 раундов. Но знаете что? Пожалуй, я отдам должное парню и посмотрю, что он мне предложит", - сказал Лопес.

Ранее Теофимо категорически отказывался давать Ломаченко бой-реванш, говоря о том, что в этом поединке нет смысла, поскольку первый бой он забрал с большим преимуществом на судейских записках.

Что касается Василия Ломаченко, то двукратный олимпийский чемпион летом вернется в поединке с Масайоши Накатани.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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