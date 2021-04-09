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Хирн: Выглядит так, словно Фьюри не хочет бой с Джошуа

Бокс
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Мегафайт все еще под вопросом

Хирн: Выглядит так, словно Фьюри не хочет бой с Джошуа

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Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) ориентировочно летом этого года должны провести бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако промоутерам никак не удается найти общий знаменатель в переговорах.

"У нас несколько вариантов, которые мы и предложим боксерам. Их около четырех. Выбирать не мне, а Тайсону и Энтони.

Мне не нравится только лишь одно. Все выглядит так, словно у Фьюри не хотят, чтобы этот бой состоялся. Я бы хотел услышать от них слова поддержки, а не постоянную критику.

Сейчас не существует идеального решения. Иначе мы бы не парились, провели бой на 100-тысячном Уэмбли. Вероятнее всего нам придется провести поединок на Среднем Востоке на 15-20 тысячной закрытой арене, ведь мы говорим об июле. Не знаю, согласится ли Фьюри на такой вариант. Увидим в воскресенье", - заявил Хирн.

Ранее Фьюри призвал Джошуа поторопиться с контрактом на бой.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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