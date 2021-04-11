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Владимир Кличко: Моя жизнь - это бокс, но, к счастью, бокс - это не вся моя жизнь
Достойные слова великого чемпиона
Joern Pollex Bongarts/ Getty Images
Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, не жалеет ли о решении завершить карьеру.
"У меня нет никаких сожалений, поскольку я бился, проигрывал, побеждал, снова проигрывал и снова побеждал. Я многое попробовал и много изучил для моей следующей карьеры.
Моя жизнь - это бокс, но, к счастью, бокс - это не вся моя жизнь. Я могу заниматься многими другими вещами, справляться с вызовами. Мир гораздо больше, чем боксерский ринг. У нас есть только одна жизнь, так почему бы не попробовать что-то другое?
Что касается меня, я ни о чем не жалею. Я завершил карьеру так, как завершил. И я доволен этим, ведь ушел на своих условиях. Я завершил карьеру не из-за здоровья, менеджеров или промоутеров. Это был мой выбор" - сказал он.
Напомним, что ранее Кличко
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