Владимир Кличко: Моя жизнь - это бокс, но, к счастью, бокс - это не вся моя жизнь

Легенда мирового бокса, украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, не жалеет ли о решении завершить карьеру.

"У меня нет никаких сожалений, поскольку я бился, проигрывал, побеждал, снова проигрывал и снова побеждал. Я многое попробовал и много изучил для моей следующей карьеры.

Моя жизнь - это бокс, но, к счастью, бокс - это не вся моя жизнь. Я могу заниматься многими другими вещами, справляться с вызовами. Мир гораздо больше, чем боксерский ринг. У нас есть только одна жизнь, так почему бы не попробовать что-то другое?

Что касается меня, я ни о чем не жалею. Я завершил карьеру так, как завершил. И я доволен этим, ведь ушел на своих условиях. Я завершил карьеру не из-за здоровья, менеджеров или промоутеров. Это был мой выбор" - сказал он.