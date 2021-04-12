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Не Тайсон. Холифилд узнал имя соперника по выставочному бою

Бокс
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Не Тайсон. Холифилд узнал имя соперника по выставочному бою

фото - boxingscene.com

Новина українською

Громкий выставочный бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом откладывается до лучших времен, утверждает BoxingScene.

Согласно источнику, Холифилд 5 июня в рамках боксерского шоу платформы Triller проведет 8-раундовый выставочный бой против 47-летнего Кевина Макбрайда, который в 2005 году нокаутом проводил Тайсона на пенсию.

Бой Холифилд – Макбрайд станет главным событием андеркарда перед поединком абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса против обязательного претендента Джорджа Камбососа.

Что интересно, Холифилд и Макбрайд синхронно завершили профессиональную карьеру в 2011 году.

Как известно, одним из тренеров Эвандера Холифилда перед его камбэком на ринг выступает легендарный украинец Владимир Кличко.

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В статье: Эвандер Холифилд
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