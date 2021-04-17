Энтони Джошуа: Я не знаю, что делает Тайсон, мне на это плевать

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, что с нетерпением ждет поединок против своего соотечественника, чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я не думаю, что у Фьюри правильный настрой. Я бы ждал до конца года, если бы мне пришлось. Это бой, которого хотим мы оба, которого хочет весь мир, промоутеры и телеканалы. Поэтому неправильно устанавливать временные рамки.

Если понятно, что люди работают над чем-то, и им нужно немного больше времени, то ты захочешь, чтобы работа была сделана правильно, и немного подождешь. Пока обо всем договариваются, я готов ждать и до следующего вторника, и до вторника после этого. Я знаю, что хочу этого, как и он. Возможно, Фьюри просто разбрасывается словами.

С каждой неделей я становлюсь лучше, сильнее, умнее и ближе ко дню, когда надеру Фьюри задницу. Я не знаю, что делает Тайсон, мне на это плевать. Я знаю, что делаю я, и я уже близко" - сказал он.