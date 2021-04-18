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Цирк на проводе: Редкач симулятивно-досрочно проиграл Прогрейсу. Видео

Бокс
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Нельзя смотреть на это без смеха

Цирк на проводе: Редкач симулятивно-досрочно проиграл Прогрейсу. Видео

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Украинский напивлегковаговик Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) досрочно проиграл экс-чемпиону мира Реджису Прогрейсу (26-1, 21 КО).

В течение 5 раундов зрители наблюдали тотальную доминацию американского спортсмена. В конце шестого раунда в ближнем бою украинец получил удар, которым не то, что в нокдаун отправить нельзя, но и нанести сопернику хоть какой-то малейший вред очень трудно. Однако наш циркач хотел показать всем видом, что этот выстрел пришелся ниже пояса. Когда он понял, что этот план не проходит, то сделал попытку подняться, но видимо в процессе передумал и начал еще больше корчиться от боли. Этот цирк на ринге продолжался в течение 10 минут, затем врачи вынесли бойца на носилках с ринга.

Прогрейс не понял, что произошло, но досрочным решением судей (ТD) со счетом 60-54; 60-54; 59-54 именно он одержал победу.

Видео:

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В статье: Реджис Прогрейс Иван Редкач
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