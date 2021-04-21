Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-соперник Кличко: Виталий побил бы Фьюри
Да мы и не сомневаемся
Крис Арреола (38-6-1, 33 КО) рассказал, чем бы закончился поединок между действующим чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и легендарным украинцем Виталием Кличко.
"Безусловно, Виталий Кличко побил бы Фьюри.
Лично я считаю, что Виталий был лучшим из двух братьев, потому что он тот, у кого есть яйца.
Он несколько раз выходил в ринг, чтобы отомстить за Владимира. Знаете, старшему брату приходилось вмешиваться и разбираться с этим.
Да, безусловно, я думаю, что Виталий побил бы Фьюри. Легко. Точнее не легко, а в хорошем и веселом бою", - сказал Арреола.
Первое поражение в карьере Арреола получил именно в бою с Кличко-старшим. Это произошло в 2009 году в Лос-Анджелесе в бою за титул WBC.
Крис Арреола 1 мая в Карсоне проведет бой с экс-чемпионом мира Энди Руисом.
Популярное сейчас
- Новый клуб Коробенко, у Альянса теперь на одного вратаря меньше. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Ребров - чемпион, Динамо выиграло суд, а Суперлига продержалась ровно день. Главные новости от 20 апреля
- Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА препятствовать Европейской Суперлиге
- Цирк на проводе: Редкач симулятивно-досрочно проиграл Прогрейсу. Видео
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО