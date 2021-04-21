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Экс-соперник Кличко: Виталий побил бы Фьюри

Бокс
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Экс-соперник Кличко: Виталий побил бы Фьюри

Новина українською

Крис Арреола (38-6-1, 33 КО) рассказал, чем бы закончился поединок между действующим чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и легендарным украинцем Виталием Кличко.

"Безусловно, Виталий Кличко побил бы Фьюри.

Лично я считаю, что Виталий был лучшим из двух братьев, потому что он тот, у кого есть яйца.

Он несколько раз выходил в ринг, чтобы отомстить за Владимира. Знаете, старшему брату приходилось вмешиваться и разбираться с этим.

Да, безусловно, я думаю, что Виталий побил бы Фьюри. Легко. Точнее не легко, а в хорошем и веселом бою", - сказал Арреола.

Первое поражение в карьере Арреола получил именно в бою с Кличко-старшим. Это произошло в 2009 году в Лос-Анджелесе в бою за титул WBC.

Крис Арреола 1 мая в Карсоне проведет бой с экс-чемпионом мира Энди Руисом.

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В статье: Виталий Кличко Тайсон Фьюри Крис Арреола
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Источник:
Fightnews.info

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